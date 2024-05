Trump, il marito di Stormy Daniels (anche lui attore porno): «Se vince andremo via dagli Usa». Ecco il motivo

di Redazione Web

Donald Trump contro Stormy Daniels. La disputa tra i due va avanti da anni, precisamente dal 2018, quando il tycoon era presidente degli Stati Uniti. Ma il futuro della donna, il cui vero nome è Stephanie Clifford, non sembra roseo secondo il marito Barrett Blade, anche lui pornoattore.

«Non credo che le cose migliorino per lei - ha rivelato il marito - e se non sarà giudicato colpevole, dovremo decidere cosa fare. Ci sono buone probabilità che lasceremo questo Paese», ha detto, evocando il timore dell'odio da parte dei fan del tycoon. «So che dovremmo andare avanti con le nostre vite e che lei vuole superare tutto questo. Vogliamo solo fare quello che fanno le persone normali, ma non so se ciò avverrà mai, e mi spezza il cuore», ha aggiunto.

Le accuse

Trump è accusato di aver chiesto al suo ex avvocato Michael Cohen di pagare 130.000 dollari alla pornostar poco prima delle elezioni del 2016 per comprare il suo silenzio su un rapporto sessuale (risalente a 10 anni prima), e di aver poi tentato di nascondere il pagamento definendolo una spesa legale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA