Trump, la pornostar Stormy Daniels: «Feci sesso con lui, mi disse che gli ricordavo la figlia Ivanka»

La pornostar Stormy Daniels, testimone chiave nel processo contro Donald Trump, ha parlato in aula a New York: una deposizione molto attesa, in cui la pornostar ha di fatto confermato che fece sesso con l'ex presidente americano dopo una cena. Trump, presente in tribunale, si è voltato a guardare la pornostar, il cui vero nome è Stephanie Clifford, quando è entrata in aula e le ha lanciato ripetutamente occhiate mentre iniziava la sua testimonianza.