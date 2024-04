Trump, uomo si dà fuoco davanti al tribunale di New York: portato via in ambulanza La polizia ha cercato di spegnere le fiamme sul corpo





Una persona si è data fuoco fuori dal tribunale di New York dove è in corso il processo a Donald Trump. La polizia ha cercato di spegnere le fiamme sul corpo. Trump esce dal tribunale, bagno di folla davanti a negozio ad Harlem Secondo quanto riferisce un testimone citato da Nbcnews, l'uomo si è dato fuoco nell'area designata per le proteste fuori dal tribunale dove si sta svolgendo il primo processo penale contro un ex presidente. Cosa è successo Video online mostrano questa persona completamente avvolta dalle fiamme mentre la polizia sta tentando di spegnerle. Sono poi intervenuti i mezzi di soccorso che hanno portato via l'uomo in barella. Trump informato Donald Trump è stato informato dell'incidente. Lo riferisce la Cnn precisando che in questo momento l'ex presidente si trova nel corridoio fuori dall'aula e sta parlando con un agente del Secret Service. Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 20:50

