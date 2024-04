New York, uomo si dà fuoco fuori da tribunale del processo a Trump

Un uomo si è dato fuoco davanti al tribunale di New York dove è in corso il processo all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'uomo si trovava nell'area designata per la protesta fuori dal tribunale.

Trump, cospirazionista si dà fuoco davanti al tribunale di New York: è in condizioni critiche

La polizia è intervenuta per cercare di spegnere le fiamme. L'uomo è stato portato via in ambulanza. Non è ancora chiaro quale sia il motivo del gesto e quali siano le sue condizioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 22:42

