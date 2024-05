Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis, l'amore e le case separate: «Ecco com'è nata la nostra storia»

di Cristina Siciliano

Nuova coppia nel mondo dello star system italiano: Jimmy Ghione, 60 anni e, Marialaura De Vitis, 25 anni. Una storia d'amore che non ha più niente da nascondere e va oltre i 35 anni che li separano. La modella, approdata in televisione prima con Ciao Darwin e poi con La pupa e il secchione, si dice felice e innamorata dell'inviato di Striscia la Notizia. I due oggi si godono la loro storia d'amore giorno dopo ma vivono in due case «separate».

Il primo incontro

«Ci siamo conosciuti nel luglio dello scorso anno a Milano Marittima per un evento durante il quale per diversi giorni siamo stati a contatto, abbiamo avuto modo di parlare e di conoscerci - ha spiegato Marialaura De Vitis a Novella 2000 -. Dopo questa occasione ci siamo scambiati i numeri di telefono e l'ho rivisto quando sono tornata a Roma poco dopo. Devo dire che ci siamo subito trovati e non ci siamo più lasciati.

L'amore

Marialaura De Vitis ha svelato qualche dettaglio in più sul loro amore. «Lui di cosa si è innamorato? Inizialmente per il mio aspetto fisico ma anche perché insieme ridiamo tanto - ha sottolineato Marialaura -. Io ho portato sorriso nella sua vita ed era da un po' che non aveva questo tipo di complicità con una donna a lui legata. Insieme facciamo sport e ci piace viaggiare. Abbiamo gli stessi interessi in comune. A lui piace che io sia una ragazza che sta attenta all'aspetto fisico e se lui mi dice "partiamo" ho già la valigia pronta. Grazie a lui ora mi amo. Jimmy è stata la prima persona che ho amato davvero perché prima non amavo me stessa. Le emozioni che provo quando sono con lui sono nuove. Il regalo che mi sono sempre voluta fare? Innamorarmi. Ora lo sono e questo mi rende molto felice».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 16:01

