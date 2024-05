Sonia Bruganelli dopo l'intervento estetico: «Mi sembra di essere stata sempre così, senza neo»

di Cristina Siciliano

Sonia Bruganelli, opinionista dell'Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower di Instagram l'iter del percorso riguardo l'intervento estetico che ha cambiato il suo viso: la rimozione del neo sulla sua bocca che da sempre ha contraddistinto la sua immagine.

A distanza di qualche mese dall'intervento estetico, l'opinionista ha parlato dell'operazione alla quale si è dovuta sottoporre per la rimozione del fibroma pendulo.

Le parole di Sonia Bruganelli

«Dovrò consultare uno psicologo perché a me sembra di essere stata sempre così, senza neo - ha spiegato Sonia Bruganelli a Tv Sorrisi e Canzoni -.

L'opinionista del reality condotto da Vladimir Luxuria ha poi espresso la sua opinione in merito alla sua presunta partecipazione all'Isola dei Famosi. «No, non ci riuscirei e non potrei mai fare la vita dei naufraghi - ha commentato Sonia Bruganelli -. Non solo per la fame ma non avrei proprio la testa. Non sono una persona da vacanze avventurose ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici li evito. Gli unici sacrifici che ho fatto nella mia vita sono stati per i miei figli: non dormire, mangiare e lavarsi a orari strani quando erano piccoli».

