Pascale: «Berlusconi, la prima telefonata con "Sos ricarica". La verità sul bonifico di 20 milioni e la reazione quando gli dissi che sono lesbica»

Nessun rancore, solo gratitudine e qualche goccia di nostalgia. Francesca Pascale quando parla di Silvio Berlusconi si illumina ancora. A Belve, l'ex first lady ha raccontato alcuni aneddoti dei suoi anni passati al fianco del Cav, scomparso quasi un anno fa. «Silvio Berlusconi è stato il mio primo uomo. Ho sempre trovato Berlusconi straordinario, meraviglioso. Anche fisicamente. Ognuno ha i suoi gusti, i miei sono perfetti», dice la napoletana, adesso sposata con la cantante Paola Turci.

«A lui devo la totale gratitudine, non solo per la possibilità che mi ha dato di raggiungere i miei sogni. Berlusconi è stata la persona più importante. E' stato il migliore amico, il padre che avrei voluto, l'amante perfetto, il fidanzato un po' meno. È stato anche il mio maestro. Non ho sentito la differenza di età di 49 anni, fino alla fine del nostro rapporto, che è sempre stato felicemente aperto. Io ovviamente guardavo il suo cellulare, fogli...», ha detto.

Francesca Pascale a Belve, la frecciata a Marta Fascina: «Le finte nozze di Berlusconi? Quando stava con me era lucido...». Poi svela il mandante dello scoop su Paola Turci