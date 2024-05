Enrico Mentana nonno per la prima volta. L’ironia web: «È nato alle Otto e Mezzo?»

di Dajana Mrruku

Enrico Mentana si è preso una pausa dopo lo scontro molto acceso con Lilli Gruber. Tutto è iniziato con un commento piccato da parte della giornalista di Otto e Mezzo dopo un ritardo nella partenza del suo talk a causa dell'"incontinenza" di Enrico Mentana. Il giornalista si è difeso, giustificando il suo ritardo mostrando la curva di ascolti alti del suo tg, La7: «A quel tg però - ha attaccato Mentana - ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente».

Il direttore del tg di La7, ha messo in pausa le frecciatine e le diatribe per dare un lieto annuncio ai suoi follower: è diventato nonno per la prima volta.

L'annuncio della nascita

«Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C'era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso», ha annunciato Enrico Mentana con uno scatto dentro la sala operatoria dove la figlia Alice, 32 anni, ha dato il benvenuto al primo figlio (o figlia).

Alice Mentana è lei stessa una giornalista e scrive per Open e da poco ha dato il via al suo primo giornale da lei stessa diretto.

La risposta sui social

In molti hanno commentato il lieto evento con commento con messaggi di auguri e felicitazioni, ma non sono mancate le frecciatine, come: «L'orario di ingresso era quello giusto?» e poi «È nato alle Otto e Mezzo?», facendo riferimento al programma condotto da Lilli Gruber.

