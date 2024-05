Paolo Bonolis: «Prima di chiudere con la tv voglio condurre ancora un Festival di Sanremo. Carlo Conti? Felice per lui, è un amico»

di Luca Uccello

Quarantacinque anni di televisione senza mai fermarsi. E a fermarsi, Paolo Bonolis, non ci pensa ancora. Ma succederà, racconta a La Repubblica. Perché lui dentro la televisione giura di non volerci stare tutta la vita. Una vita di programmi che si è cercato. Ha sempre fatto quello che ha voluto lui, non gli altri, assicura ancora. Anche la tv spazzatura? «Non sono d’accordo, ma accetto tutti i giudizi». E a proposito di giudizi, in passato qualcuno lo ha anche ferito. «In passato mi ha ferito l’asprezza personale di alcuni critici televisivi. Non ce n’era bisogno, ma forse serviva a essere letti».

La tv di Paolo Bonolis

Nell'intervista rivendica la sua libertà di linguaggio, di ironia, la battuta all'Alberto Sordi, il politicamente scorretto. «La cappa la vedo ma non la sento. Non mi autocensuro e non mi sento limitato. Non metterei mai in difficoltà la persona che ho di fronte, ma voglio poter giocare liberamente con lei. Conta il sentimento che ti muove a dire le cose, non la parola». Per Paolo la battuta viene sempre prima di tutto. E così è stato fin dall'inizio. «Sempre. Quando condussi io il Telegatto, Mediaset aveva appena acquisito i diritti del Grande Fratello – ricorda ancora a La Repubblica – C’era Natalia Estrada, che all’epoca stava con Paolo Berlusconi, e io dissi dal palco: Estrada, la prima ad aver compreso le potenzialità del grande fratello.

Il conduttore sogna Sanremo

Ma per il Festival di Sanremo, Paolo è felice che la Rai abbia scelto Carlo Conti: «Sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte».

Prima di chiudere la sua carriera Bonolis ci vuole riprovare a salire su quel palco: «Sì, può darsi che lo rifarò. A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del festival». Domanda finale: Ci pensa come gran finale di carriera? «Potrebbe essere una bella chiusura...».

