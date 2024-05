Umberto Bossi in carrozzina, standing ovation per il Senatur al Premio Rosa Camuna. Fontana: «Un vero lombardo»

di Redazione web

Un lungo applauso ha accolto l'arrivo di Umberto Bossi sul palco della sala di Palazzo Lombardia dove si è svolta la cerimonia del Premio Rosa Camuna. Il pubblico si è alzato in piedi tributando una calorosa standing ovation per il Senatur. Dopo aver ricevuto il premio dalle mani del governatore Attilio Fontana, Bossi ha ricordato gli inizi della Lega: «Fu -ha detto- il grimaldello per far fuori tutti i partiti della Prima Repubblica».

Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi ha ricevuto oggi il premio Rosa Camuna in Regione Lombarda. «Mi ha detto che è molto contento e orgoglioso di ricevere questo premio. Perché lui è un vero lombardo» ha commentato il presidente lombardo Attilio Fontana. Bossi, accolto da una standing ovation, è arrivato a Palazzo Lombardia insieme al figlio Renzo e con l'immancabile fazzoletto verde nel taschino. Nella menzione del premio si legge: «Ha aperto la strada al processo di riforme costituzionali. Uomo politico di rilievo soprattutto per la nostra Regione, sempre vicino alla gente».

