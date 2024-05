Incendio in aereo, il volo Ryanair da Bologna a Bruxelles dirottato in Lussemburgo: paura tra i passeggeri

di Redazione web

Paura in volo. L'aereo Ryanair FR3938 partito dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna venerdì mattina 31 maggio alle 10 e diretto all'aeroporto belga di Charleroi è stato fatto atterrare in Lussemburgo attorno alle 11.30 a causa, a quanto si apprende, di un principio di incendio in cucina. A bordo sono intervenuti anche i pompieri.

I passeggeri sono stati fatti scendere e al momento sono in attesa di un bus che verrà messo a loro disposizione dalla compagnia aerea low cost per raggiungere Bruxelles.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 14:15

