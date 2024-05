Suicida dopo lo stupro, ai domiciliari il 28enne fermato: non è accusato di istigazione. Lunedì l'autopsia

di Redazione web

Il magazziniere di 28 anni, italiano di origini ucraine, fermato due giorni fa per violenza sessuale, in seguito alla denuncia di una ragazza di 21 anni che aveva detto di essere stata violentata in pronto soccorso, prima di togliersi tragicamente la vita nell'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano), va agli arresti domiciliari. La decisione sulla misura cautelare è stata presa dal gip Francesco Salerno: all'uomo non sono stati contestati né la morte in conseguenza di altro reato, né l'istigazione al suicidio. I genitori del giovane si erano detti disponibili a ospitarlo nel caso della concessione dei domiciliari.

Lunedì l'autopsia

Intanto si terrà lunedì, all'Istituto di Medicina legale di Pavia l'autopsia sul cadavere della ragazza, che dopo i presunti abusi si è gettata da una finestra del quarto piano.

La giovane, originaria di Cernusco sul Naviglio, è stata invece portata alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata nei casi di violenza sulle donne, dove hanno accertato lesioni guaribili in 20 giorni. La 21enne, che pare abbia avuto contatti con i Cps, i centri psico-sociali, è poi stata riaccompagnata all'ospedale di Vizzolo e ricoverata in ginecologia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA