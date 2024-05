John Elkann: «Mamma era violenta, da lei abusi psicologici e fisici su Ginevra, Lapo e me. Nonno Gianni Agnelli ci proteggeva»

di Redazione web

John Elkann esattamente 20 anni fa saliva ai vertici Fiat al fianco di Sergio Marchionne e oggi, in un contesto aziendale evoluto e distante da quello di inizio millennio, parla degli obiettivi e i traguardi del gruppo Stellantis, dentro cui sarebbe confluito il "sogno" dell'Avvocato.

L'amministratore delegato di Exor si è poi abbandonato al racconto di vicende familiari che coinvolgono in primo luogo la madre Margherita Agnelli in un'intervista rilasciata all'Avvenire, nella quale sono emerse dichiarazioni che spaziano dalla sua vita personale a quella professionale, che come è noto non sono completamente separabili tra loro.

La spaccatura nella famiglia

Elkann torna sulla questione dell'eredità contesa dalla madre Margherita e confessa di vivere l'intera vicenda «con grande dolore», aggiungendo che si tratta di una situazione «che dura da vent’anni, da quando nel 2004, nel pieno della crisi, tutta la mia famiglia per senso di responsabilità si è compattata intorno alla Fiat, portando avanti le volontà di mio nonno. L’unica a chiamarsi fuori è stata mia madre. E invece di essere contenta, per la Fiat, per la sua famiglia, per la realizzazione del volere di suo padre, ha reagito nel modo peggiore».

Margherita Agnelli non avrebbe mai accettato il trasferimento dell'eredità di suo padre Gianni Agnelli al nipote John Elkann secondo lo stesso intervistato, che da febbraio è indagato dalla procura di Torino, su esposto della madre, per delle presunte irregolarità fiscali in merito all’eredità della famiglia Agnelli.

Elkann prosegue poi andando più a fondo per quanto riguarda la vita tra le mura domestiche in cui lui e i suoi fratelli sono cresciuti: «Insieme ai miei fratelli Lapo e Ginevra fin da piccoli abbiamo subito violenze fisiche e psicologiche da parte di nostra madre.

Guardando al futuro con Stellantis

Sul fronte imprenditoriale Elkann ha ricordato quel 2004 critico in cui «tutti davano la Fiat per morta» e rischiavano di andare incontro allo stesso destino della Olivetti. L'azienda invece ha saputo uscirne instillando «un forte senso di sopravvivenza, che è il tratto comune delle quattro società che oggi compongono Stellantis: Fiat, Chrysler, Peugeot e Opel».

Sul ruolo e la visione di Stellantis ha esaltato la competitività di mercato raggiunta a livello internazionale: «Ricordo ancora la nostra emozione nel vedere le prime Jeep uscire dalle linee di Melfi e le navi che erano state acquistate per trasportarle dalla Basilicata all'America».

In merito al comando francese di Stellantis invece Elkann si è difeso dicendo che non esiste nessun paese leader nella gestione del gruppo: «L'ad è portoghese, la responsabile finanziaria è americana, il capo della tecnologia è croato. Guardando ai marchi: il responsabile del marchio Jeep è italiano, quello di Peugeot inglese, quello dell'Alfa Romeo francese. È nel pieno rispetto delle identità nazionali che sta la vera forza e la ricchezza di Stellantis».

Il rapporto con Torino

Tuttavia, il rapporto con Torino sembra rimasto essere rimasto intatto: «Nonostante il mio lavoro mi porti prevalentemente fuori dall'Italia, abbiamo deciso con mia moglie di abitare a Torino: qui sono nati i nostri figli e qui sono stati battezzati e vanno a scuola. Le nostre radici sono a Torino, un territorio a cui ci sentiamo legati e sul quale continuiamo a rafforzare il nostro impegno sociale».

