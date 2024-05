Mentana-Gruber, nuova frecciata al TgLa7: «Abbiamo controllato che non ci fosse uno spot sull'incontinenza. Accusati di cose non vere»

di Redazione web

«A tra poco per parlare, come si dice, dei fatti nostri». Enrico Mentana torna sulla due giorni di scontro con Lilli Gruber chiudendo il Tg La7 di questa sera. Lo annuncia nell'anteprima e dopo la pubblicità alla fine, il direttore dice: «Abbiamo controllato che non ci fosse lo spot contro l'incontinenza che auspichiamo da ieri. Vi leggo il comunicato dell'editore». E Mentana legge la nota dell'aziendaì. Per poi alla fine aggiungere: «sottoscriviamo in pieno e ci scusiamo ci quello offesi da questa polemica, il tg non sfora mai di 5 minuti, lunedì scorso 5 minuti, due minuti in più, l'otto aprile il tempo stesso. Non c'è altro da aggiungere. Non accusiamo nessuno. Non vogliamo essere accusatiì».

Enrico Mentana rifiuta il Tapiro col pannolone di Striscia: «Optional di troppo più adatto ad altri». Poi apre al ritorno al Tg5

Mentana-Gruber, la polemica infinita La7

«Vi racconteremo alla fine» del Tg «il lieto fine delle baruffe interne a questa rete».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA