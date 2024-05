Beatrice Valli e Marco Fantini, due anni di matrimonio. La dedica da favola: «A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato»

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie preferite dei fan di Uomini e Donne, per non dire una delle più longeve uscite dal programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Il modello e l'influencer si sono conosciuti per la prima volta nel lontano 2014 e dopo un percorso che ha appassionato milioni di telespettatori, hanno deciso di uscire insieme e frequentarsi senza le telecamere. Ora, festeggiano 10 anni d'amore, 2 di matrimonio e hanno quattro bellissimi bambini, Alessandro (figlio dell'ex compagno di Beatrice, Nicola Bovi), Bianca, Azzurra e Matilde Luce.

La dedica di Beatrice Valli

Il 29 maggio 2022, Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati a Capri alla presenza delle loro famiglie. Quel giorno è sempre stato descritto dall'influencer come "magico e indimenticabile". Proprio oggi, quindi, i due festeggiano l'anniversario di matrimonio e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato diverse foto insieme al marito, al quale ha scritto: «A me, a te e a tutto ciò che abbiamo creato insieme. A questi 10 anni, di cui due di matrimonio, che rappresentano un traguardo e un nuovo inizio da cui partire per migliorarci e amarci sempre di più!

Ti amo». Il post di Beatrice ha fatto impazzire i fan che si sono scatenati con i commenti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «La coppia più bella uscita da Uomini e Donne» oppure «Bellissima famiglia».

Beatrice Valli e la famiglia

Beatrice Valli, recentemente, ha rilasciato un'intervista al podcast The Roulette Talk della creator digitale Elena Gradella e alla domanda "Credi di meritarti la tua notorietà?", lei ha risposto: «Sì, sono sincera e credo di meritarmi anche di più, nel senso che io vorrei sempre di più, mi piace quello che faccio e mi piacerebbe tra dieci anni dire "Wow, guarda cosa ti sei creata".

