Lilli Gruber, Enrico Mentana al TgLa7: «Se azienda non parla, traggo conclusioni». Lei replica così. E sui social si scatena l'ironia

Lilli Gruber, Enrico Mentana durissimo al Tg La7: «Se azienda non parla, traggo conclusioni». Lei replica così. E sui social si scatena l'ironia.

Enrico Mentana, attacco a Lilli Gruber e a La7: «Lei maleducata, loro ignavi. Gli ascolti sono merito del mio Tg»

«Come ogni lunedì ieri eravamo andati lunghi per alcuni fatti importanti. Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell'azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c'è stato qualcosa, sennò trarrò le conclusioni». Lo ha detto Enrico Mentana nel corso del TgLa7.

Lilli Gruber in apertura della sua trasmissione ha solo detto "abbiamo un problema di luci". Sui social subito si è scatenata l'ironia.

