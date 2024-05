Francesca Chillemi: «Mi hanno fatto pensare di essere solo bella. Se non ti crei da sola delle opportunità hai già deciso la tua fine»

di Cristina Siciliano

Anche per Francesca Chillemi, l'ex miss Italia oggi attrice, che dal 3 maggio veste i panni della giornalista Viola Vitale nella secoda stagione della serie televisiva Viola come il mare, non è stato tutto così semplice a livello lavorativo. Anzi, l'ex miss Italia ha raccontato quanto per lei sia stato difficile riuscire a scollarsi l'etichetta di «essere solo bella» dopo Miss Italia. L'attrice ha ribadito infatti quanto sia importante riuscire a «crearsi da sola» le proprie opportunità.

Le parole di Francesca Chillemi

«Se non ti crei da sola delle opportunità hai già deciso la tua fine», ha spiegato Francesca Chillemi a Sette. «Volermi conoscere per chi sono veramente, non per quello che mi hanno fatto pensare di essere negli anni.

«Ora i giudizi non mi feriscono più - ha aggiunto -. Miss Italia è stata un'opportunità e non posso rinnegarla. Da quell'ombra non mi voglio scollare. Con Miss Italia ho ottenuto in un giorno la mia indipendenza economica. Mi ha permesso di entrare nel mondo del cinema e dello spettacolo. Sennò come potevo lasciare la Sicilia? Volevo la mia libertà e me la sono presa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA