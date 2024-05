«Guadagno 50 euro l'ora dopo un corso di una settimana e non ho bisogno di titoli di studio, ma non è un lavoro per tutti»

di Redazione Web

Trovare lavoro al giorno d'oggi non è affatto semplice, anche se si ha un'ottima mano da giocare tra lauree, master e dottorati. Per quanto la propria competenza teorica possa essere preziosa e gli anni passati sui libri abbiano certamente arricchito le menti, il numero sempre maggiori di giovani (e meno giovani) con titoli di studio ha inevitabilmente ridotto il valore di questi attestati sul mercato.

Altre professioni, invece, più legate alla manualità e per questo meno desiderate dagli "studiosi", sono sempre più richieste. Una rappresentante di Getahead, ovvero un'app che aiuta a trovare lavoro e connettere chi cerca con le attuali opzioni, ha intervistato un uomo sulle strade di Sydney e ha scoperto che gli è bastata una settimana di corso per aggiudicarsi una paga oraria di circa 50 euro.

Lavoro senza titoli: di cosa si tratta

«Cosa fai e quanto prendi?», chiede l'inviata di Getahead all'uomo fermo al lato della strada.

L'uomo risponde che il suo è un lavoro ad alta quota dato che si occupa di manutenzione e pulizia dei grattacieli: «I compiti possono essere diversi, a volte ci occupiano di ristrutturazione di edifici vecchi, che presentano crepe e simili, altre volte si puliscono le finestre. Per lo stipendio dipende, tra i 45 e i 50 dollari, a volte di più. Dipende molto da cosa dobbiamo fare».

L'inviata, a quel punto, chiede se si tratti di un lavoro pericoloso: «No, non dire - risponde lui -. Abbiamo due corde, a sostenerci e se cadi da quella, c'è sempre questa a tenerci su». Per quanto riguarda la preparazione e le competenze necessarie per questa professione, l'uomo afferma che gli è bastato frequentare un corso di circa una settimana.

Potranno non essere richiesti particolari titoli di studio, ma un requisito da cui non si può prescindere per questo lavoro è non avere paura dell'altezza. In effetti, sui social c'è chi fa presente che la maggior parte delle persone non sarebbero in grado di farlo: rimanere sospesi a metri e metri di distanza dal suolo non è per tutti.

