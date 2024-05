Alessia Marcuzzi e il nuovo libro di Francesca Fagnani, il messaggio commovente sui social

di Cristina Siciliano

Francesca Fagnani, la conduttrice di uno dei programmi più commentati e seguiti dell'ultimo periodo, ha appena presentato il suo libro intitolato Mala Roma Criminale al teatro Quirino. La conduttrice di Belve questa volta veste i panni da scrittrice: colei che non solo presenta grandi nomi dello spettacolo in alcune inedite vesti ma scava a fondo della loro personalità, costringendoli a mettersi a nudo, raccontandosi senza filtri, attraverso le sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti, ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Tra i presenti all'evento, durante il lancio del suo libro, c'era anche Alessia Marcuzzi.

L'amicizia

Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani sono legate da una profonda amicizia.

Il libro

La giornalista ha pubblicato il suo libro "Mala" ed ha cercato di esaminare le fonti giudiziarie, collegando i fatti e ricostruendo le antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale. Il libro è un’inchiesta documentata che svela «chi sono i nuovi padroni di Roma».

