Chiara Ferragni, la sorpresa dei fan per il compleanno: l'influencer trova un regalo inaspettato sotto casa

Chiara Ferragni ha compiuto 37 anni proprio oggi e sta festeggiando in famiglia insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria. L'influencer, che sta trascorrendo un compleanno sicuramente molto diverso dai precedenti, sta ricevendo una montagna di messaggi di auguri da parte dei suoi amici più cari, della sua famiglia e anche dei suoi fan più affezionati che, qualche ora fa, le hanno fatto trovare fuori casa alcuni cartelloni giganteschi con una dedica. Chiara ha ringraziato tutti con un video tramite il suo profilo TikTok.

Il video TikTok di Chiara Ferragni

Alcuni fan di Chiara Ferragni le hanno regalato dei cartelloni giganti con su scritto una frase molto semplice ma davvero apprezzata dall'influencer, ovvero "Buon compleanno Chiara".

L'imprenditrice ha voluto ringraziare i suoi fan con un messaggio e su TikTok ha detto: «Allora oggi è il mio compleanno e qualcuno, non so chi, ha fatto questi cartelloni davanti a casa mia e quindi volevo ringraziarlo perché siete dei tesori e questo pensiero mi ha fatto un immenso piacere e a chiunque altro mi stia facendo gli auguri voglio dire grazie, grazie, grazie», aggiungendo un cuore rosso.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Per festeggiare il suo 37esimo compleanno, Chiara Ferragni ha pubblicato una tenera foto con Leone e Vittoria e ha scritto: «Questo è un compleanno speciale per me.

