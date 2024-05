Chiara Ferragni "innamorata", il commento al post romantico di Veronica Ferraro al futuro marito Davide Simonetta

di Redazione web

Chiara Ferragni è molto affezionata ai suoi migliori amici che sono sempre con lei e l'accompagnano in tutti i momenti della sua vita. In questi giorni, l'influencer è stata con loro a Los Angeles e non poteva mancare la sua migliore amica, ovvero Veronica Ferraro che, a breve, si sposerà con il produttore Davide Simonetta. L'influencer è rientrata prima dagli Stati Uniti proprio per festeggiare il compleanno del futuro marito al quale ha dedicato una dolce dedica. Chiara, che è molto felice per l'amica, ha commentato il post Instagram.

Il commento di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro ci sono sempre state l'una per l'altra, nei momenti belli e in quelli più difficili. Prima di fidanzarsi con Davide Simonetta, anche l'influencer aveva sofferto per amore perché si era lasciata con l'allora compagno dopo nove anni di relazione. Chiara è sempre stata al suo fianco come lo è ora Veronica dopo la separazione da Fedez. La futura sposa ha postato alcune foto del fidanzato che ha accompagnato con la didascalia: «Buon compleanno al mio futuro marito. Non vedo l'ora di sposarti a settembre, ti amo». Quindi, Chiara ha messo un like al post e ha scritto: «Io vi amo», aggiungendo un cuore rosso.

Chiara a Los Angeles

Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo post Instagram in cui raccoglie vari momenti e diversi look di questo suo soggiorno a Los Angeles.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 21:10

