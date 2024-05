«Ho portato il mio cane a guardare le balene: guardate come si è divertito». Il video poetico del capitano Biagini

di Redazione Web

Una scena pittoresca e commovente. Mercoledì 16 maggio, il capitano di un'imbarcazione di San Diego ha condiviso un breve ma meraviglioso video che mostra un cane intento a osservare una balenottera azzurra in superficie. «Primo compagno Fin a rapporto per l'avvistamento delle balene!», si legge nella didascalia della clip pubblicata su Instagram da Dom Biagini, proprietario di Gone Whale Watching a San Diego, in California.

Biagini ha aggiunto: «È la prima volta che porto Fin con me in una spedizione di riprese, e si è divertito a guardare tutta la fauna selvatica. La prima volta che l'ho portato in barca è stato quando era un cucciolo, e si è subito lanciato verso la parte anteriore della barca saltando giù. Ne abbiamo fatta di strada da allora!».



Il filmato

Il filmato è stato ripreso da Erica Sackrison, anche lei tra i dipendenti di Gone Whale Watching. Chissà cosa sta passando per la testa al simpatico Fin mentre guarda stupito gli animali più grossi del mondo danzare in acqua davanti a lui.

