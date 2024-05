Carlo, William scorta il papà e Camilla alla cerimonia dello Sbarco in Normandia e lascia Kate da sola: segno che sta meglio?

di Redazione web

In questo ultimo periodo, la Royal Family ha dovuto far fronte a diverse problematiche e alla riorganizzazione di alcuni impegni a causa dei problemi di salute di due dei membri più in vista della monarchia inglese, ovvero re Carlo III e Kate Middleton.

Carlo e la principessa del Galles, infatti, stanno lottando contro un tumore (non meglio specificato) e, quindi, negli ultimi incontri reali si sono visti solo il principe William e la regina Camilla.

Nelle prossime settimane, l'agenda dei reali sarà fitta di impegni e si comincia giovedì 6 giugno con il D-Day ovvero la giornata commemorativa dello Sbarco in Normandia.

L'evento in programma

Buckingham Palace ha fatto sapere che il principe William si unirà a re Carlo e alla regina Camilla nel loro viaggio in Normandia in occasione del D-Day e dell'80esimo anniversario dell'evento storico. I sovrani d'Inghilterra prenderanno parte all'evento commemorativo organizzato dal Ministero della Difesa e dalla Royal British Legion presso il British Normandy Memorial a Ver-sur-Mer il 6 giugno prossimo.

Il principe, poi, sempre lo stesso giorno, parteciperà anche alla cerimonia canadese al Juno Beach Centre de Courseulles-sur-Mer dove saranno presenti anche diversi veterani di guerra.

In questo periodo, William compare da solo in pubblico perché Kate sta affrontando la lotta contro il tumore lontana da occhi indiscreti: la principessa, nel famoso video annuncio della malattia, disse che desiderava solo riposarsi e stare vicina ai suoi bambini.

Le condizioni di salute di Kate Middleton

Ultimamente, il principe William sta tornando a farsi vedere in pubblico: qualche settimana fa, infatti, il futuro re d'Inghilterra aveva dato massimo sostegno e supporto a Kate rinunciando a tutti gli impegni reali previsti dalla sua agenda.

