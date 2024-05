Meghan Markle, la mossa segreta: «Potrebbe guadagnare milioni e rovinare definitivamente il rapporto con la casa reale»

di Redazione web

Harry e Meghan sono da poco rientrati in California dopo il loro breve soggiorno in Nigeria dove hanno realizzato la loro prima visita non ufficiale. Tuttavia, stando a quanto ha rivelato l'esperto reale Tom Quinn al Mirror, il principe William e re Carlo non avrebbero proprio preso bene la visita in Africa dei Duchi di Sussex che sono stati accolti come due veri e propri reali. Sempre Quinn ha rivelato al Mirror che Meghan Markle potrebbe tornare sulla bocca di tutti se scrivesse un libro sulle sue memorie in Inghilterra. Lo scritto potrebbe fruttarle milioni ma il prezzo da pagare sarebbe alto: rovinerebbe per sempre il rapporto (già difficile) con la Royal Family.

Le dichiarazioni di Tom Quinn

Tom Quinn si è espresso in merito a Meghan Markle e al Mirror ha spiegato: «Nonostante tutti i suoi sforzi per rendere il suo nuovo business online, America Riviera Orchard, un successo, Meghan sa che un libro di memorie personale sul suo periodo nel Regno Unito venderebbe milioni di copie e genererebbe il tipo di reddito che lei desidera. È anche profondamente consapevole che un libro del genere non farebbe altro che aumentare il traffico sul suo nuovo sito. Tutto ciò potrebbe agitare re Carlo perché Harry, molto probabilmente, aiuterebbe la moglie».

Le parole dell'esperto reale

Tom Quinn ha continuato spiegando: «Dopo la pubblicazione di Spare, Harry stesso ha detto di avere abbastanza materiale per altri libri.

