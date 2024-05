Aurora Ramazzotti e Cesare, scatenati in salotto sulle note dei The Kolors: «Mini ballerini». Il video su Instagram

di Cristina Siciliano

Con un video tenerissimo nelle sue Instagram stories, Aurora Ramazzotti mamma del piccolo Cesare, nato il 30 marzo del 2023 dall'amore con Goffredo Cerza, ha mostrato un momento dolcissimo con il figlio: il primo balletto insieme sulle note di Italodisco dei The Kolors. Per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono momenti speciali con il piccolino. Lei sorride e balla fiera osservando le movenze del suo piccolo Cesare. La complicità che c'è tra di loro è evidente e il video ha subito catturato l'attenzione dei fan.

Il video su Instagram

Aurora Ramazzotti sta scoprendo giorno dopo giorno tutte le gioie e i cambiamenti dovuti al suo status di mamma ma cerca sempre di migliorarsi. Nella casa di Aurora la musica è all'ordine del giorno e Cesare sta crescendo con le migliori basi possibili. «Mini ballerini», le parole che Aurora ha scritto per descrivere il video che riprende il tenero balletto del piccolo Cesare che però rimane lontano (o meglio dire di spalle) dai social.

Chi è Goffredo Cerza

I due si sono conosciuti nel 2017 a Londra grazie all'amica in comune, Sara Daniele. Goffredo Cerza ha 27 anni e si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London. Oggi lavora come marketing manager e business analyst a Milano. Oltre alla carriera nel marketing, il compagno della figlia di Michelle Hunziker, è anche un grande appassionato di fitness. Il 27enne ha anche fondato una pagina social in cui realizza programmi di workout personalizzati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA