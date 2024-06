Meteo, sabato soleggiato, ma poi torna il maltempo: temporali per la Festa della Repubblica. Ecco dove pioverà

Ancora un weekend dominato dall'instabilità atmosferica, seppur in attenuazione. Il maltempo ha seguito il vortice di bassa pressione che si è spostato tra la Germania e la Polonia. Ma la pressione sull'Italia non aumenta in modo significativo perché ci sono ancora delle infiltrazioni di aria fresca che scivolando sulle Alpi riescono a raggiungere la Francia dove c'è un piccolo minimo secondario.

Questa goccia fresca, spiega 3B Meteo, non avrà una grande storia sull'Italia nella giornata di sabato 1 giugno ma per la giornata di domenica 2 giugno e l'inizio della prossima settimana invece si prevedono nuovi temporali.

