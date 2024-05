Harry a Londra, l'abbraccio coi parenti e l'incontro (saltato con papà) Carlo III. In arrivo un nuovo documentario su lui e Meghan ​Markle

di Redazione web

Il principe Harry è a Londra da due giorni, ormai e, nelle scorse ore, si è tenuta la cerimonia del decimo anniversario degli Invictus Games da lui creati nel 2014. La celebrazione, presso la Cattedrale di St. Paul, ha visto il Duca di Sussex insieme ad altri membri appartenenti all'associazione. Proprio oggi, giovedì 9 maggio, Harry ripartirà dall'Inghilterra per volare in Nigeria dove ritroverà la moglie Meghan Markle. L'incontro tanto atteso con re Carlo III è saltato ma, in compenso, il principe è riuscito a salutare due membri della famiglia. Inoltre, nelle ultime ore, si parla di un nuovo documentario che avrebbe per protagonisti proprio i Duchi di Sussex. Ecco di chi si tratta.

Il principe Harry a Londra

Alla Cattedrale di St. Paul, accanto al principe Harry, non c'era nessuno della Royal Family: né papà re Carlo, né il principe William. Il Duca di Sussex ha assistito alla messa per il decimo anniversario degli Invictus Games in solitaria ma a fargli compagnia si sono presentati due membri della famiglia di mamma Lady Diana: gli zii Charles Spencer e Lady Jane Fellowes, fratelli della compianta principessa.

Intanto, sul web, si vocifera che sarebbe in cantiero un nuovo documentario su Harry e Meghan. La giornalista ed esperta reale Ulrike Grunewald promette di svelare nuovi segreti sulla coppia reale. Il programma è prodotto per la rete tedesca ZDF e sembra che Ulrike sia stata in California per raccogliere alcune informazioni sui Duchi. Il documentario dovrebbe presentare approfondimenti di esperti e giornalisti, tra cui l'ex reporter reale di Fleet Street, Richard Mineards.

Il non-incontro tra Carlo e Harry

Re Carlo e il principe Harry si sarebbero dovuti incontrare ma, nelle scorse ore, un portavoce del Duca ha fatto sapere: «Un incontro non sarà possibile a causa degli impegni di Sua Maestà.

