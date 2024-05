Harry e Meghan, Netflix potrebbe recidere il contratto da 80 milioni di sterline. Ecco cosa sta succedendo

di Tiziana Panettieri

La vita di Harry e Meghan è una continua turbolenza. Dopo le critiche della first lady nigeriana alla duchessa di Sussex riguardo l’abbigliamento "offensivo" tenuto durante il tour nel paese africano, ora è Netflix a voler prendere le distanze dal principe e da sua moglie. Il colosso dello streaming ritiene deludente – secondo quanto scritto da DailyStar – l’accordo con la coppia e potrebbe reciderlo dopo soli quattro anni alcuna possibilità di rinnovo. La firma, avvenuta nel 2020 subito dopo la frattura con la famiglia reale inglese, prevedeva un sodalizio di cinque anni e il valore stimato era di circa 80 milioni di sterline.

I motivi di Netflix

Fino ad ora i Royals hanno lavorato su tre progetti in totale: la docuserie da record “Harry e Meghan” dove, a cuore aperto, raccontavano la loro vita fino alla separazione dalla corte inglese; un altro documentario dal titolo “Heart of Invictus: le Olimpiadi degli invincibili” che racconta la storia dei veterani di guerra e il loro riscatto attraverso lo sport; e infine “Live to Lead: fare la differenza”, dove leader e attivisti mondiali lasciano il loro messaggio per cambiare il mondo agli spettatori, ispirati da Nelson Mandela.

Tre lavori fallimentari, secondo quanto stimato dalla piattaforma. Hanno fruttato solo 16 milioni di sterline. L’editorialista del MailOline Alison Bolshoff, affidandosi a fonti sicure, è sicura che Netflix alla prima occasione uscirà o ridimensionerà il patto.

Inoltre la Archiewell Productions, la fonte creativa della coppia, non sembra dare i frutti sperati e da un po’ di tempo naviga in cattive acque.

