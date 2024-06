Zecca gigante in Italia, insegue la preda per decine di metri e trasmette malattie all'uomo: «Non esiste una terapia»

di Redazione web

La zecca marginata, l'Hyalomma marginatum, originaria del Nord Africa e del Medio Oriente, si insedia anche in Italia. A rivelarlo sono i ricercatori del Museo civico di storia naturale di Trieste, che denunciano una «presenza abbastanza cospicua» di questa specie nelle zone del Carso triestino. Non è la prima volta ma questa volta pare trattarsi un insediamento stabile. La causa? In primis, l'innalzamento delle temperature, che ha contribuito a creare ambienti favorevoli alla migrazione e alla permanenza. «Negli ultimi anni – spiegano gli studiosi – l'inquinamento climatico ha annullato le prolungate gelate invernali sul Carso e questo ha consentito l'insediamento della zecca marginata, le cui popolazioni sono state rinvenute soprattutto nella parte orientale della provincia di Trieste».

Le caratteristiche della zecca "gigante"



Si tratta di una zecca più grande e quindi più facilmente individuabile rispetto alla zecca dei boschi. L'animale è più facilmente rimuovibile, ma risulta anche più aggressivo: non attende immobile l'occasione di agganciarsi alla sua preda, ma tende a spostarsi e a inseguire il suo obiettivo per poterlo attaccare. Può farlo per decine di metri. Non vive solo nell'erba alta, ma si trova a suo agio anche nelle zone assolate, con pietra e erba bassa.



I rischi per l'uomo

Più tempo rimangono attaccate, più può veicolare gravi zoonosi (ossia malattie causate da agenti trasmessi per via diretta o indiretta, dagli animali all'uomo). «L'infezione negli animali – sottolinea il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Ecdc – è asintomatica, mentre nell'uomo è in grado di indurre una grave sindrome multisistemica associata a febbre, shock e emorragia». L'Istituto superiore di sanità precisa che «la malattia nell'uomo è piuttosto grave e ha una elevata letalità, ma la sua incidenza è limitata». «Non esiste una terapia per la guarigione – spiega ancora l'Iss –.

