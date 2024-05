Matrimonio sì, ma d'amicizia. Il nuovo trend tra i giovani: rinunciano ad amore e sesso (con lo sposo) per più libertà e meno tasse

di Morgana Sgariglia

Matrimonio classico? No grazie. Secondo un rapporto del South China Morning Post, i giovani giapponesi scelgono sempre di più «matrimoni di amicizia». Addio al coinvolgimento della classica coppia e al sesso. I vantaggi immediati sono le agevolazioni fiscali e l'accettazione sociale. I partner possono vivere insieme o separatamente e avere relazioni romantiche al di fuori del vincolo coniugale.

Il motivo del nuovo trend

I ragazzi giapponesi sono disillusi dalle aspettative della società e non si presterebbero più ai konkatsu, gli incontri combinati che hanno come obiettivo finale il matrimonio. Le future coppie di amici, prima di sposarsi, valutano la propria compatibilità discutendo apertamente della sistemazione abitativa, delle finanze, della divisione delle faccende domestiche e persino dello spazio da occupare nel frigorifero. Il contratto matrimoniale ha valore legale.

La prima agenzia matrimoniale per amicizia

Colorus, la prima agenzia matrimoniale giapponese che si occupa di queste particolari nozze, è nata nel 2015, quasi dieci anni fa.

L'età di chi sceglie di sposarsi in queste modalità, si aggira attorno ai 32 anni. I profili rispecchiano quelli di persone istruite e finanziariamente stabili. Circa il 70% dei matrimoni di amicizia mira ad avere figli attraverso metodi come l’inseminazione artificiale.

I manga riflettono la nuova tendenza

I manga, spesso specchio della società giapponese, stanno già cavalcando la nuova tendenza. Tra i titoli presenti in Italia è «I want to be the wall», edito dalla Star Comics, a parlare di un matrimonio di amicizia. La protagonista è Yuriko, asessuale appassionata di Boys' Love (manga d'amore tra ragazzi), costretta dai genitori a partecipare a un incontro combinato per poi sposarsi. Gakurota, il suo partner, è un ragazzo gay perdutamente innamorato del suo amico d'infanzia senza essere corrisposto. I due protagonisti decidono di convolare a nozze per essere lasciati in pace dai genitori e inseguire finalmente le proprie passioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA