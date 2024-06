Carolina Leonardi, pastora a 31 anni: «All'università ho comprato 40 pecore e sono tornata alle radici: la natura ripaga dei sacrifici»

di Redazione Web

In un mondo che segue i grandi passi della tecnologia, c'è chi ha detto «no» ai cellulari, ai pc e ha scelto di tornare alle "origini". Carolina Leonardi, una pastora di 31 anni originaria di Terrinca, in provincia di Lucca, ha deciso di vivere restando a contatto con gli animali e la natura. E sarà proprio lei, domenica 2 giugno, a inaugurare la stagione della transumanza insieme al suo gregge di oltre 100 pecore massesi, partendo da Montiscendi fino a raggiungere Pian di Lago, nel cuore del Parco delle Apuane (Toscana).

La passione di Carolina

L'idea di Carolina di avere un proprio gregge e di vivere nella natura è nata durante l'università, ha raccontato a La Nazione. «Era il 2016 e studiavo scienze agrarie all’università di Pisa, dove per ora ho conseguito la laurea triennale con una tesi sui formaggi - ha raccontato Carolina - sono ancora studentessa visto che voglio completare anche quella magistrale, specializzandomi in arte casearia. Ho deciso di comprare 40 pecore nella zona di Casoli, nel camaiorese, sia piccole che adulte.

Poi ha deciso di aprire un agriturismo tutto suo Le Coppelle-Latteria Belato Nero, a Pian di Lago. «È da sempre un pezzo della mia vita - ha continuato la 31enne - trattandosi di un vecchio alpeggio della mia bisnonna, anche lei originaria di Terrinca e dalla quale ho preso il nome Carolina».

«I pastori non sono come dicono»

Carolina spera che, un giorno, gli stereotipi che girano intorno ai pastori e alla vita di campagna possano cambiare. «Ci dipingono come se fossimo degli alieni scollegati dalla società. In realtà ci sono i pro e contro come in tutti gli altri lavori - ha spiegato la ragazza - certo, cambia la location: non lavoro in ufficio dietro una scrivania, ma in mezzo agli animali e alla natura. Già questo elemento, da solo, ripaga in toto dell’impegno e dei sacrifici necessari per portare a casa il pane».

E, tra gli animali, c'è spazio anche per la tecnologia. La 31enne condivide sui social la sua vita, non solo immersa nelle foreste, ma anche tra le onde del mare, visto che è una grande appassionata di surf, insieme al suo compagno e al suo bambino. «Sicuramente, la tecnologia serve - ha concluso Carolina Leonardi - tradizione e innovazione appartengono anche al mondo dell’agricoltura. Significa andare avanti, ma senza perdere mai la nostre radici».

