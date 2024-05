Flavia Pennetta inaugura il Torneo Avvenire 2024: «Che emozione, quanti ricordi. Non immaginavo di fare ciò che ho fatto dopo»

di Fabrizio Ponciroli

Al Club Ambrosiano di Milano, è stata presentata ufficialmente la 57° edizione del torneo Tennis Europe Avvenire, in programma da sabato 1° giugno a sabato 8 giugno. In campo i migliori prospetti maschili e femminili Under 14 e Under 16.

Ben 500 incontri in una settimana. Tra il Club Ambrosiano e l’Harbour Club in una settimana sono previsti circa 500 incontri, solo nella giornata di mercoledì potenzialmente 128 match. In allegato il dettaglio con la proiezione degli incontri per tutta la settimana. Le finalissime sono previste sabato 8 giugno, mentre venerdì finali Under 16 e semifinali Under 14: gli incontri saranno trasmessi in diretta su SupertenniX.

Da sabato 1 giugno tanti giovani tennisti, provenienti da tutto il mondo (20 le nazioni rappresentate) proveranno a conquistare un torneo che, in passato, ha avuto come partecipanti future stelle della racchetta come Bjorn Borg, Ivan Lendl, Roger Federer, Novak Djokovic, Martina Hingis e Maria Sharapova, tanto per citarne alcuni. «In un tennis sempre più precoce dove i campioni sono sempre più giovani, l’Under 14 è la categoria dove davvero vedremo i campioni di domani. Quest’anno il torneo è Category 1, l’unico in Italia, e puntiamo a farlo diventare Super Category l’anno prossimo», le parole di Massimo Morelli, direttore del torneo.

Presente anche Flavia Pennetta. La campionessa degli US Open, nonché ex numero 6 al mondo, ha vinto il torneo di doppio dell'Avvenire nel 1997: «L’emozione di giocare l’Avvenire, l’arrivo al circolo e i sogni che avevo. Giocavo molto bene il doppio, meno il singolo e non immaginavo di riuscire a fare ciò che ho fatto anni dopo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 17:43

