Terremoto Campi Flegrei, 212 scosse registrate in tre sciami sismici. Musumeci: «Uno dei vulcani peggiori al mondo»

Si cerca di fare chiarezza, avvertendo dei rischi ma evitando di far dilagare il panico. Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci – intervenendo mercoledì 29 maggio in sede di replica al termine di un'audizione in Commissione Ambiente alla Camera dedicata al fenomeno bradisismico nella zona – ha spiegato: «Nei Campi Flegrei 80 mila persone vivono sedute su uno dei vulcani peggiori al mondo, ma nonostante questo non abbiamo mai parlato di evacuazione, abbiamo detto invece che se una famiglia avesse voluto spostarsi da lì il governo avrebbe predisposto degli aiuti, ma questa ipotesi al momento è stata messa da parte».

«Parlare di ritardo nell'azione di questo governo per i Campi Flegrei mi sembra davvero una forzatura, quando per 42 anni non si è parlato del bradisismo», ha aggiunto ancora il ministro. «Ora – ha osservato – l'importante è che tutti imparino a convivere con i rischi, al plurale, e non con un solo rischio». Parole che arrivano in concomitanza con la decisione della commissione Grandi rischi di mantenere l'allerta gialla pur sollecitando la massima attenzione allo svolgimento delle esercitazioni e del pieno coinvolgimento nella fase preventiva della popolazione ricadente in quell'area.