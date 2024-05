Aurora boreale torna in Italia: dove e quando si potrà vedere, come funziona e quali sono le conseguenze

Buone notizie per chiunque non sia riuscito a vedere la spettacolare aurora boreale​ lo scorso fine settimana: ce sono altre in arrivo. L’enorme ammasso di macchie solari che ha scagliato energia e gas verso la Terra ruoterà nuovamente verso di noi tra circa due settimane. E secondo gli scienziati con ogni probabilità sarà ancora abbastanza grande da generare più esplosioni che potrebbero colpire il campo magnetico terrestre, creando più aurore boreali.

Da sabato scorso, il Sole ha continuato a emettere sempre più radiazioni: martedì un enorme brillamento solare ha interrotto le comunicazioni radio ad alta frequenza a livello globale. E questa macchia solare iperattiva non sarà l’ultima. Il Sole si sta avvicinando a quello che viene chiamato “massimo solare”, un punto durante un ciclo di 11 anni in cui la sua attività è più forte.