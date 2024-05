Aurora boreale, il cielo si tinge di viola e di rosa per la tempesta solare: vista anche a Roma

Lo spettacolo dell'anomala aurora boreale ha colorato i cieli di Roma. Nella notte tra il 10 e l'11 maggio, i cieli di diverse regioni di Italia hanno assunto le sfumature di viola e di rosa, incantando tutti i cittadini. A partire dalle 4 di sabato mattina, sono state tante le persone che hanno voluto immortalare con uno scatto l'insolito fenomeno, pubblicando le foto sui social.

Ma non solo a Roma. Il fenomeno, infatti, si è verificato anche in altre città. Le prime segnalazioni sono venute da Venezia, per poi arrivare da Terni e dal litorale pontino, dove diverse persone di Latina hanno condiviso gli scatti con i giornali locali.