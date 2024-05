Aurora boreale, problemi per elettricità e gps: le conseguenze della tempesta geomagnetica. Cosa è successo

Non solo splendide aurore che hanno colorato i cieli di tutto il mondo, la tempesta geomagnetica estrema che ieri si è abbattuta sulla Terra e che sta proseguendo ancora oggi sta provocando problemi alle reti elettriche e ha reso inutilizzabili per ore i segnali per la navigazione satellitare. Lo rende noto la Noaa, l'agenzia degli Stati Uniti per l'atmosfera e gli oceani.