Aurora boreale, lo spettacolo nei cieli di tutto il mondo dopo la tempesta solare

Shawn Dahl, coordinatore del servizio per lo Space Weather Prediction Center della Noaa, ha rassicurato il pubblico durante una conferenza stampa sulla preparazione alle possibili conseguenze di una tempesta solare attesa in queste ore. Nonostante la potenziale minaccia a reti elettriche e comunicazioni, Dahl ha indicato che non è richiesto ai cittadini di adottare misure straordinarie.

Lo spettacolo nei cieli

La Noaa sta lavorando intensamente con gli operatori di reti e servizi satellitari per prevenire eventuali disservizi. Intanto, il fenomeno solare ha già offerto uno spettacolo naturale mozzafiato sotto forma di aurore boreali, visibili questa notte in molte parti del mondo, compresa l'Italia. L'evento ha così trasformato il cielo in un incantevole teatro di luci naturali, ammirabile da un vasto pubblico globale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 13:52

