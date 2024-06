Sofia Archetti, la bambina di un anno e mezzo investita e uccisa all'asilo. Il suv guidato da una nonna 74enne: forse una manovra improvvisa per prendere un parcheggio

Si chiamava Sofia Archetti la bambina di un anno e mezzo investita e uccisa nel parcheggio dell'asilo nido "Little England", nella periferia di Brescia, intorno alle 15.45 di lunedì 3 giugno. La piccola, che era insieme alla nonna, è rimasta sotto il suv guidato da un'altra nonna che era andata a prendere il nipotino alla scuola elementare. È stata trasporta in fin di vita in Pronto soccorso all'ospedale di Brescia ed è morta dopo poco l'arrivo.

Le indagini

La Procura di Brescia indagherà per omicidio colposo. Al vaglio la manovra killer della donna, una 74enne alla guida della sua Mercedes Glc. A fare chiarezza, oltre ai testimoni, saranno le immagini delle telecamere di sicurezza dell'asilo, che hanno ripreso l'intera scena.