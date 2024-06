Elisa Isoardi: «Avere figli sarebbe un atto egoista, non tutti siamo portati per essere genitori. Il lavoro è la mia vita»

di Redazione web

Elisa Isoardi si apre su un tema delicato come quello della maternità e dell'essere mamma. Nei piani del prossimo futuro non c'è di sicuro il progetto o l'idea di avere figli. Nella sua intervista a Libero, la conduttrice ha spiegato: «Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Avere un figlio, in questo momento, sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita».

Il rapporto con la mamma

In un'altra intervista rilasciata a Nuovo, la conduttrice aveva spiegato il punto di vista di mamma Irma sulla sua non volontà di avere un bambino: «Proprio di recente le ho chiesto perché non mi chiede mai un nipotino e lei mi ha risposto: "Perché so che tu sei diversa. So che non ti sposerai, non farai figli e sono felice, perché sei bella così".

Le parole di Elisa Isoardi

Nell'intervista rilasciata a Libero, Elisa Isoardi ha spiegato: «La mia vita è il mio lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo».

