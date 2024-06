Tassista condannato per stupro riaccompagna le donne sole a casa. Scoppia il caso: «Un uomo simile non può proteggerci»

di Redazione Web

Ci sono errori che non si possono cancellare. Dei fatti che, anche se compiuti nel passato, macchiano la reputazione di una persona, che verrà sempre vista in base alle sue colpe. Come nel caso di Jason Robert, un uomo di 38 anni, conosciuto in Gran Bretagna per accompagnare e riportare a casa le donne dagli addii al nubilato. E sono diverse le ragazze che lasciano delle recensioni positive sul suo servizio, consigliando in tanti a prenotare il taxi se, alla fine della serata, si è troppo ubriache per tornare a casa da sole. Ma in poche conoscono il passato di Jason, che è stato dietro alle sbarre per aver violentato una ragazza.

La storia di Jason Robert

Jason Robert lavora sotto il nome di Bass Bus Uk e opera specialmente nell'Essex e a Londra, dove porta le ragazze nei club e accompagna le studentesse ai balli di fine anno dei licei locali, spiega il Mirror.

Le critiche

Nei commenti non si leggono soltanto complimenti per il servizio di Bass Bus Uk, ma anche diverse critiche da parte delle donne che conoscono il passato del 38enne. Alcune hanno scritto: «Ogni donna ha il diritto di sentirsi al sicuro durante una serata fuori e credo che ciò includa la consapevolezza del pericolo di essere accompagnate da un uomo del genere. Un uomo che ha avuto una condanna del genere non può proteggere le donne».

Altre, invece, hanno commentato: «Siamo assolutamente disgustate di sapere che uno stupratore si occupi di un servizio del genere. In queste situazioni possiamo essere vulnerabili e lui potrebbe tranquillamente approfittarsene. Speriamo che qualcuno lo fermi».

