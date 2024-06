Prete scrive a una escort, ma viene ricattato: «500 euro o ti spu***no». Lui le tende una trappola con la polizia: arrestata

di Redazione web

Un prete di Pavia è caduto nella sua stessa trappola. Il parroco aveva deciso di scrivere a una donna il cui numero era presente su un sito di incontri molto famoso. Un messaggio, poi un altro e un altro ancora. La presunta escort si è poi stancata e ha preteso di essere pagata per il disturbo. La somma? 500 euro. L'ecclesiastico invia il denaro, ma la donna ha preteso sempre di più ed è passata alle minacce: «Se non vedo i soldi ti 'sputtano' su Facebook e tappezzo la città con le tue foto». Il prete, stanco, del ricatto, ha deciso di denunciare tutto. E lì è scattata la trappola in collaborazione con le forze dell'ordine.



La donna è stata arrestata: l'accusa per la 34enne è di estorsione. Il giudice ha già convalidato il provvedimento, scarcerandola con l'obbligo di firma cinque volte a settimana fino al processo, in programma a ottobre.La vicenda, invece, risale a maggio 2024. A riportare la notizia è la «Provincia Pavese».

Da Bakeka Incontri al Tribunale: cosa è successo

È bastata una foto per far cadere il prete in tentazione.

La trappola

Esasperato, il prete racconta tutto alle forze dell'ordine e si fa convincere dagli investigatori a tendere una trappola. La strategia è semplice quanto efficace. Il prete cede all'ennesima richiesta di denaro e si presenta al secondo appuntamento con le banconote segnate e con gli agenti in borghese a seguire ogni sua mossa. Nel momento in cui le banconote sono da una mano all'altra, sono scattate le manette.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 13:43

