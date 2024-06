Selvaggia Lucarelli: «Chiara Ferragni? Spesso mi sono chiesta cosa stesse passando. Non pensavo crollasse tutto»

Nella quarta puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” in onda questa sera, martedì 4 giugno, alle 21.20 su Raitre in versione “light”, per lasciare spazio alle 23 al programma “Elezioni europee 2024-Conferenza stampa”, Piero Chiambretti avrà tre ospiti speciali. La prima è Selvaggia Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di pandoro”, che parlerà dell’inchiesta sugli affari di Chiara Ferragni e commenterà le ultime vicende legate a Fedez e al caso Iovino.

Su Chiara Ferragni

Chiambretti chiede alla Lucarelli se non si senta in colpa per aver messo in crisi l’impero della Ferragni. Selvaggia rivela: «Io faccio il mio mestiere, credo che loro si siano rovinati. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni, non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che, comprando i pandori, si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita. Non posso sentirmi responsabile. Poi, se tu mi chiedi nel buio della tua cameretta la sera quando spegni la luce (…) beh, certo, un po’ sì. I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto.

Su Fedez-Iovino

La Lucarelli risponde anche alla domanda di Chiambretti su Fedez e il caso Iovino, e cioè l’accusa rivolta al rapper di aver litigato con il personal trainer Cristiano Iovino e di averlo raggiunto sotto casa con alcuni amici per un chiarimento finito in rissa. Chiambretti. «É proprio questo Cristiano Iovino, lui lo riposiziona? Perché è finito all’interno di un pasticcio, di una rissa nella quale qualcuno avrebbe visto lo stesso Fedez. Lei questa cosa come la inquadra?». Lucarelli. «Se è un tentativo di riposizionamento, è zoppicante. (Fedez, ndr) è passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. L’hai visto nelle immagini come picchiava? Saltellava tipo, te lo ricordi il cangurotto? Tant’è che stava prendendo un sacco di botte e sono dovuti intervenire gli altri. Fedez mi sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 11:34

