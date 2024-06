«I dottori credevano fossi ubriaca, ma sono astemia: sono affetta dalla sindrome dell'autoproduzione di birra»

Una donna di 50 anni si è vista costretta ad andare in pronto soccorso per sette volte nel giro di due anni e i dottori hanno sempre riconosciuto gli stessi sintomi, compatibili con un'intossicazione da alcol: il suo alito odorava di alcol, aveva le vertigini, era disorientata e debole. Eppure, lei era astemia e ha continuato a ripetere che non era possibile: la sua religione non le permette di bere.

Anche il marito ha confermato la sua versione, ma la malattia della donna è così rara che nessuno aveva preso in considerazione la possibilità che potesse essere la verità: non era ubriaca, ma affetta dalla sindrome della fermentazione intestinale o sindrome dell'autoproduzione di birra.