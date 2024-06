Internet arriva in una tribù isolata, l'anziana del villaggio: «I giovani si sono impigriti e isolati. Tornare indietro? Scoppierebbe una rivolta»

di Redazione web

Tutto il mondo è Paese, no? Anche la comunità di Marubo, tribù amazzone, ha conosciuto i pregi e difetti del web grazie a Elon Musk. Il ceo di Tesla dove mesi fa riuscì a collegare i satelliti Starlink con il resto del mondo e da lì si è arrivati a un punto di non ritorno. Dal suo ingresso in Brasile nel 2022, Starlink ha attraversato la foresta pluviale più grande del mondo, portando il web in uno degli ultimi luoghi offline sulla Terra.



La comunità amazzone, infatti, aveva vissuto per secoli in isolamento, addirittura alcuni studiosi avevano messo in dubbio la sua esistenza, ma ora le cose sono cambiate, come spiega la più anziana - di 73 anni - del villaggio Tsainama Marubo: «Si è aperto un mondo a noi sconosciuto, ma ora i giovani si sono impigriti e le cose sono peggiorate». I cronisti del New York Times raccontano che i ragazzi effettivamente appaiono spenti e annoiati, con lo sguardo della luce blu sul volto. Scrolling, sharing e like. Azioni che si ripetono nella piccola comunità ogni giorno ormai.

«Non si torna indietro»

Il popolo Marubo vive da tempo in capanne comuni sparse per centinaia di chilometri lungo il fiume Ituí, nel profondo della foresta amazzonica. Parlano la loro lingua, prendono l'ayahuasca per connettersi con gli spiriti della foresta e intrappolano le scimmie ragno per preparare la zuppa o tenerle come animali domestici.



La tribù conta poco meno di 2mila abitanti che hanno potuto conoscere pregi e difetti del web. Il lato oscuro riguarda le fake news, pornografa e giochi violenti. Come ovunque, ma senza alcuna progressione tecnologica: «Internet ci ha scombussolati. Non abbiamo avuto il tempo di capire, studiare, imparare a usarlo. Tornare indietro? No, ci sarebbe una rivolta. Supereremo anche questa. Ma non toglieteci Internet», racconta un membro della comunità africana.

