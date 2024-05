Chiara Ferragni, pazza gioia con gli amici a Malibu: torta a sorpresa e candelina per festeggiare (in anticipo) il compleanno

di Redazione web

Chiara Ferragni ha deciso di partire per una vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici più cari. Alla compagnia manca solo il fidato braccio destro Fabio Maria Damato con il quale l'influencer sarebbe ai ferri corti. Comunque sia, in questo momento, l'imprenditrice non ha proprio vogli di pensare ai "drammi" lasciati in Italia e sta cercando di divertirsi il più possibile con i suoi compagni d'avventura che sono spesso partiti con lei anche per altri viaggi in giro per il mondo. Gli amici di Chiara le hanno organizzato un compleanno in anticipo e, poi, l'hanno fatta sorridere e ridere per le vie di Los Angeles.

Il compleanno in anticipo

Chiara Ferragni ha pubblicato delle nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa un vestitino azzurro, un paio di mocassini e porta i capelli sciolti con due treccine davanti. L'influencer sorride guardando un piatto con scritto "Buon compleanno" e una candelina su una fragolina.

I guai di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non sta attraversando un periodo facile: dopo lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez, avrebbe subito un duro colpo emotivo. Inoltre, starebbe cercando di risolvere anche vari problemi societari dovuti alla dipartita di partnership importanti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA