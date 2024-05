Christian Rovida, agente di polizia locale 22enne muore con un colpo di pistola al cuore: la stava mostrando a un'amica

È morto Christian Rovida, l'agente di polizia locale di 22 anni di Mortara (Pavia) che venerdì pomeriggio era rimasto gravemente ferito da un colpo partito dalla sua pistola, mentre si trovava nelle mani di una sua amica. Il dramma è accaduto in una villetta di Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina, come riportano anche i siti locali. Il vigile è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.

