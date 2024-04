Veronica Ferraro, lo sfogo: «Parlo di fecondazione assistita e c'è chi mi dice che sono venuta male in video. Ma veramente?»

di Sara Orlandini

Veronica Ferraro ha più volte affrontato il tema della fecondazione in vitro nel suo profilo Instagram. Infatti, lei e il suo compagno Davide Simonetta stanno provando ad avere un figlio e l'influencer ha pensato che potesse essere d'aiuto o di ispirazione anche per altre donne che stanno vivendo la sua stessa situazione, proprio per questo, ha deciso di documentare tutto sui social. Nelle sue ultime storie, la migliore amica di Chiara Ferragni ha pubblicato l'immagine di un podcast di Spotify e ha scritto: «È uscita la puntata del podcast di Torcha, Mele, dove parlo della mia esperienza fivet (fecondazione in vitro, ndr) e congelamento ovuli». Quindi, nella storia successiva, ecco un estratto dell'intervista: «Quando ho conosciuto il compagno giusto, ho detto "Ecco, lui voglio che sia il padre dei miei figli" e avevo già 34 anni. La fecondazione artificiale è l'unione di tutte le tecniche che aiutano al concepimento». Veronica, poi, si è lasciata andare a un lungo sfogo e il motivo è presto detto.

Lo sfogo social di Veronica Ferraro

Veronica Ferraro, dopo avere postato le storie relative alla sua ospitata al podcast Torcha, ha registrato altri video in cui, alterata, dice: «Ho appena pubblicato un'intervista a Torcha su un tema molto importante per me, ovvero l'egg freezing (congelamento degli ovuli, ndr) e della fecondazione assistita che, tra l'altro, è un percorso che io sto ancora vivendo e che non ho portato a termine ancora.

Le parole di Veronica

Veronica Ferraro continua dicendo: «Il discorso dei filtri. Qualcuno mi ha scritto che nell'intervista sono venuta meno bene di come vengo con una luce perfetta...», quindi, Davide Simonetta che è al volante interviene e, mentre le dà un bacio sulla guancia dice: «Ma chi se ne frega, chi se ne frega!». L'influencer conclude: «Cioè ok, non sono venuta bene ma per una volta, si riesce ad ascoltare quello che una persona ha da dire e non commentare per forza l'estetica? Ormai sono rassegnata visto il periodo storico che stiamo vivendo... questo era lo sfogo del giorno. Spero che a qualcuno di voi piaccia quello che ho detto e, soprattutto, sia utile».

