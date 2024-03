Chiara Ferragni, la dedica della migliore amica Veronica Ferraro: «Da sempre e per sempre»

di Redazione web

Chiara Ferragni ha sempre dichiarato che i suoi amici sono tra le persone più importanti della sua vita, coloro che le stanno sempre vicini nei momenti belli e in quelli difficili come, ad esempio, in questo periodo in cui l'influencer se la sta vedendo con questioni giudiziarie e sentimentali. Dopo il caso Balocco e la separazione da Fedez (non ancora ufficializzata ma praticamente data per certa anche da fonti vicine all'imprenditrice), Chiara ha solo bisogno di affetto e "good vibes" e, quindi, ecco che la sua migliore amica Veronica Ferraro ha deciso di farle recapitare un mazzo di fiori con un bigliettino con dedica.

La dedica di Veronica Ferraro per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro sono cresciute insieme e si sono sempre supportate l'una con l'altra. L'influencer e la modella compaiono spesso insieme sui social e condividono tanto nella quotidianità: feste, eventi, vacanze e sfilate ma anche pizza a casa e pigiama party o cinema. Il momento che sta attraversando Chiara non è affatto semplice e i suoi fan non vedono l'ora di ascoltarla domani sera, domenica 3 marzo, in diretta a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. Per augurarle un in bocca al lupo, Veronica le ha scritto una dedica su un bigliettino: «Tante good vibes per te, amore mio... Da sempre e per sempre. Veronica».

L'intervista di Chiara Ferragni

L'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio è attesissima.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 16:33

