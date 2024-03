Fedez in prima fila alla Paris Fashion Week, Chiara Ferragni resta a casa con Vittoria e Leone: quando lei lasciò tutto per volare da lui

La crisi del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è al centro del gossip, tra smentite (da parte di lei) che si tratti di una strategia per distrarre l'attenzione dalle recenti vicende legate allo scandalo pandoro e continue batoste (per lui, l'ultima riguarda il podcast Muschio Selvaggio). Ciò che è certo è che ormai i Ferragnez sono più distanti che mai, e anche il modo in cui i due mostrano di vivere la seprazione è agli antipodi.