Totti e Ilary Blasi, il divorzio si fa ancora più complicato: «Lui chiama un super testimone dei vertici Mediaset»

Continua la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi per il divorzio del decennio. La storia d'amore tra la conduttrice Mediaset e l'ex capitano della Roma è giunta al termine già da tre anni, quando lui ufficializzò la sua attuale relazione con Noemi Bocchi. La guerra su "chi ha tradito prima" ha avuto ufficialmente inizio: le accuse sulla scappatella con Cristiano Iovino (recentemente aggredito da 6 uomini), i rumor su precedenti tradimenti da parte del Pupone durante i 20 anni di matrimonio e poi, un super testimone chiamato proprio da Totti.

Il 31 maggio ci sarà la nuova udienza per il divorzio sempre più intricato e al banco dei testimoni salirà un personaggio molto importante.

L'indiscrezione

Secondo le fonti riportate da Dagospia, Francesco Totti avrebbe chiamato a testimoniare Giorgio Restelli, storico dirigente Mediaset delle risorse artistiche.

«La guerra delle corna tra Totti e Ilary Blasi si accenderà il 31 maggio, quando entrambe le parti depositeranno l'elenco dei testimoni da sentire per far luce sulla causa della fine del matrimonio. Nella lista dei testimoni ci sono amici e presunti amanti. Il pupone con le corna punta non solo sul personal trainer di Ilary, Cristiano Iovino, ma anche sulla testimonianza dell'ex capo delle risorse artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli...», riporta la fonte non citata da Dagospia.

Per adesso non resta che attendere il 31 maggio per avere maggiori informazioni sugli sviluppi di questo divorzio, mentre Totti vola in Australia con la fidanzata Noemi per alcuni impegni di lavoro.

